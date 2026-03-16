Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Կլինիկական մահ» ախտորոշմամբ հոսպիտալացվել է 1 տարեկան 2 ամսական երեխա. կա ձերբակալված

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Այսօր «Արաբկիր» բժշկական համալիր է տեղափոխվել մեկ տարեկան երկու ամսական երեխա՝ «կլինիկական մահ» ախտորոշմամբ։

Բժշկական համալիրի հաղորդագրության համաձայն՝ երեխան գտնվում է վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում` բժիշկների հսկողության տակ։

Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվում է քննություն։

Քննչական կոմիտեից հաղորդում են, որ դեպքի առթիվ ՔԿ Երևանի քննչական վարչությունում սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ: Նախաքննության ընթացքում մեկ անձ ձերբակալվել է:

«Ազատության» տեղեկությամբ՝ ձերբակալվածը երեխայի խորթ մայրն է:


XS
SM
MD
LG