Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիմ Չեն Ունը ժամանել է Պեկին

Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ունին տեղափոխող զրահապատ գնացքն այսօր կեսօրին ժամանել է Պեկինի կենտրոնական կայարան։ Այս մասին հաղորդում է հյուսիսկորեական «Ռյոնհափ» գործակալությունը՝ նշելով, որ Կիմը Չինաստանի մայրաքաղաք է ժամանել Ճապոնիայի նկատմամբ դաշնակիցների տարած հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված զորահանդեսին ներկա գտնվելու համար։

Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները պետական TACC գործակալությանը փոխանցել են, որ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները հնարավոր է արդեն այսօր կամ վաղը բանակցություններ անցկացնեն Պեկինում։

Արևմտյան լրատվամիջոցները նկատում են, որ վերջին անգամ Չինաստանի, Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները նույն օրը նույն վայրում եղել են 1959 թվականին։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG