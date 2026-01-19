Կիևը պնդում է՝ Ռուսաստանը դիտարկում է կարևոր օբյեկտներին հարվածելու հնարավորությունը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հունվարի 18-ի երեկոյան տեսաուղերձում ռուսական կողմին մեղադրել է խաղաղության շուրջ ջանքերի փոխարեն հրթիռային հարվածները շարունակելու համար:
Զելենսկին ասել է, որ «եթե ռուսները լրջորեն ցանկանային վերջ տալ պատերազմին, նրանք կկենտրոնանային դիվանագիտության վրա, այլ ոչ թե հրթիռային հարվածների, էլեկտրաէներգիայի անջատումների և նույնիսկ ատոմակայանները վնասելու փորձերի վրա»:
Ըստ նրա՝ ուկրաինական հետախուզությունը պարզել է, որ Ռուսաստանը «հետախուզություն է իրականացրել» նման օբյեկտների նկատմամբ՝ պատրաստվելով նոր օդային հարվածների:
Արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ապացույցներ կան, որ Ռուսաստանը դիտարկում է ատոմային էլեկտրակայանները սնուցող ենթակայաններին հարվածներ հասցնելու հնարավորությունը:
Ռուս պաշտոնյաները չեն մեկնաբանել այս հայտարարությունները: