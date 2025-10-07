Կիևը մեծացնում է գազի ներկրումը Եվրոպայից

Ուկրաինան նպատակ ունի մոտ 30 տոկոսով ավելացնել գազի ներկրումը Եվրոպայից։
Այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Սվետլանա Գրինչուկը։ Նրա խոսքով՝ այդ անհրաժեշտությունը ծագել է երկրի էներգետիկ օբյեկտներին հասցված վերջին հարվածների պատճառով։ Դրանցից ամենահուժկուն հոկտեմբերի 3-ին էր, ինչի հետևանքով տուժել էր Ուկրաինայի գազատրանսպորտային համակարգի մի զգալի մասը։
Ավելի վաղ ուկրաինական իշխանությունները հայտարարել էին, որ պատրաստվում են առաջիկա ամիսներին շուրջ 4 միլիարդ 600 միլիոն խորանարդ մետր գազ ներկրել Եվրոպայից։