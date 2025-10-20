Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիևը հայտնում է գիշերը ռուսական դրոնների հարվածների հետևանքով մեկ զոհի ու վիրավորների մասին

Ռուսական ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքները Դնեպրոպետրովսկում, հոկտեմբերի 19,2025թ.
Ռուսական ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքները Դնեպրոպետրովսկում, հոկտեմբերի 19,2025թ.

Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են անցած գիշեր ռուսական դրոնների հարվածների հետևանքով մեկ զոհի, վիրավորների մասին:

Խարկովի նահանգապետ Օլեգ Սինիգուբովը Telegram-ում տեղեկացրել է 71-ամյա տղամարդու զոհվելու մասին: Պաշտոնյայի խոսքով 5 անձ է վիրավորվել, այդ թվում՝11-ամյա աղջիկ։

Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման թիրախում է հայտնվել նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզը, հարվածների հետևանքով հրդեհ է բռնկվել մի շարք քաղաքացիկան ենթակառուցվածքներում, հայտնել է մարզպետ Վլադիսլավ Գայվանենկոն։ Ըստ պաշտոնյայի՝ տուժածներ չկան։

Հաղորդվում է նաև երկաթուղիներին ու նավահանգստային ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների մասին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների՝ Չեռնիգովի երկաթուղային տրանսֆորմատորն է թիրախավորվել, Սումիում էլ ռելսեր են վնասվել։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG