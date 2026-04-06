Կիևն ու Դամասակոսը պայմանավորվել են համագործակցել անվտանգության ոլորտում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ
Ուկրաինան և Սիրիան որոշել են ուժեղացնել անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին: Նա Դամասկոսում հանդիպել է իր սիրիացի գործընկեր Ահմեդ Ալ-Շարաայի հետ:

Զելենսկին հայտնել է, որ բազմաբովանդակ քննարկումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի առաջնորդի հետ, ինչպես նաև եռակողմ բանակցություններ՝ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի մասնակցությամբ:

«Մեզ հաջողվեց քննարկել ամեն ինչ՝ անվտանգության և պաշտպանության հարցերից և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակից, մինչև մեր երկրների միջև էներգետիկ և ենթակառուցվածքային համագործակցություն», - գրել է Զելենսկին Տելեգրամում:

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան, որը հացահատիկի խոշոր արտադրող է, ցանկանում է իր ներդրումն ունենալ Մերձավոր Արևելքի պարենային անվտանգության ապահովման գործում, և Սիրիայի առաջնորդին անվանել է հուսալի մատակարար: Նրա խոսքով՝ երկու երկրների նախագահները քննարկել են տարածաշրջանային պարենային անվտանգության ամրապնդման հնարավորությունները:

Ուկրաինայի նախագահն ավելի վաղ Թուրքիայում էր, որտեղ հանդիպել է թուրք պաշտոնակցի՝ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ: Նա հայտնել էր, որ Էրդողանի հետ համաձայնեցրել է անվտանգության ոլորտում համագործակցության «նոր քայլերը»:

