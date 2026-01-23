Մատչելիության հղումներ

Կիևի քաղաքապետը հայտնել է, որ 1940 բնակելի շենք դեռևս չի ջեռուցվում

Շարժական տաքացման կայան, որտեղ Կիևի բնակիչները կարող են տաքանալ, օգնություն ստանալ էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման անջատումների ժամանակ, հունվարի 20,2026թ.
Շարժական տաքացման կայան, որտեղ Կիևի բնակիչները կարող են տաքանալ, օգնություն ստանալ էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման անջատումների ժամանակ, հունվարի 20,2026թ.

Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում 1940 բնակելի շենք դեռևս առանց ջեռուցման է՝ այս շաբաթ տեղի ունեցած ռուսական օդային հարձակումից հետո, այսօր հայտարարել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։

Նախօրեին Կլիչկոն հայտարարել էր. «Սա երկրորդ անգամն է, որ նման բան է պատահում հունվարի 9-ին և 20-ին թշնամու հարձակումների հետևանքով ենթակառուցվածքների վնասվելուց ի վեր։ Կիևում շարունակում են գործել արտակարգ էլեկտրաէներգիայի անջատումները», - գրել էր քաղաքապետը:

Լուսանկարներում շարժական տաքացման կայաններ են, որտեղ Կիևի բնակիչները կարող են տաքանալ, թեյ խմել, լիցքավորել իրենց սարքերը և օգնություն ստանալ էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման անջատումների ժամանակ։


