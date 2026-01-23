Կիևի քաղաքապետը հայտնել է, որ 1940 բնակելի շենք դեռևս չի ջեռուցվում

Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում 1940 բնակելի շենք դեռևս առանց ջեռուցման է՝ այս շաբաթ տեղի ունեցած ռուսական օդային հարձակումից հետո, այսօր հայտարարել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։
Նախօրեին Կլիչկոն հայտարարել էր. «Սա երկրորդ անգամն է, որ նման բան է պատահում հունվարի 9-ին և 20-ին թշնամու հարձակումների հետևանքով ենթակառուցվածքների վնասվելուց ի վեր։ Կիևում շարունակում են գործել արտակարգ էլեկտրաէներգիայի անջատումները», - գրել էր քաղաքապետը:
Լուսանկարներում շարժական տաքացման կայաններ են, որտեղ Կիևի բնակիչները կարող են տաքանալ, թեյ խմել, լիցքավորել իրենց սարքերը և օգնություն ստանալ էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման անջատումների ժամանակ։