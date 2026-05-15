Խուզարկություններ՝ «Ուժեղ Հայաստանի» գրասենյակներում, կան ձերբակալվածներ

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում է, որ խուզարկություններ են իրականացվել «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության՝ Լոռու մարզում գործող գրասենյակներում:
«Ընտրակաշառք տալու և քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու նախապատրաստման դեպքերի առթիվ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվել են մի շարք խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ»,- ասված է Հակակոռուպցիոնի տարածած հաղորդագրությունում:
Իրավապահների հաղորդմամբ՝ «խուզարկություն է իրականացվել նաև «Համակցված կերերի» խանութի ներքո քողարկված գրասենյակում»։
Կան ձերբակալված անձինք, կատարվում է նախաքննություն, հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից:
Չնայած օր օրի ավելացող քրեական գործերին՝ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժը հերքում է գումար բաժանելու մասին իրավապահների պնդումները: