Խուդաթյանն ու Ուրալօղլուն քննարկել են տարածաշրջանային կապուղիների զարգացման հնարավորությունները

Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանն ու Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն քննարկել են տարածաշրջանային կապուղիների զարգացման հնարավորությունները։
Հայկական կողմի փոխանցմամբ՝ հանդիպմանը կարևորվել է երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցության ապաշրջափակման և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովմանն ուղղված աշխատանքները։ Խուդաթյանն ու Ուրալօղլուն անդրադարձել են նաև Անիի կամրջի վերականգնման աշխատանքներին։
Հանդիպման մասին X-ի իր էջում հայտնել է նաև Ուրալօղլուն՝ նշելով, որ Խուդաթյանի հետ քննարկել են նախկինում երկու երկրների միջև գործած ավտոմոբիլային ճանապարհների և երկաթուղային կապերի վերականգնման հարցերը։
«Մեր երկրում անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկին զուգահեռ՝ մենք նաև գնահատել ենք հայկական կողմի նախապատրաստական աշխատանքները», - նշել է թուրք նախարարը։
Հանդիպումը կայացել է Բրյուսելում անցկացվող «Կապուղիների օրակարգի հարթակի» շրջանակներում: Այս հարթակի նպատակն է նպաստել Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջև տրանսպորտային, էներգետիկ կապերի ամրապնդմանը: