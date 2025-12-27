Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խոշոր վթար Ճապոնիայում՝ 67 մեքենայի մասնակցությամբ. կան զոհեր ու վիրավորներ

Ճապոնիայում 67 մեքենայի մասնակցությամբ տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, իսկ 26-ը՝ վիրավորվել, հայտնում է Associated Press-ը:

Երկրի ճանապարհային ոստիկանությունը հայտնել է, որ Կան-էցու արագընթաց մայրուղու վրա, Մինակամի քաղաքում երկու բեռնատարների բախման հետևանքով մայրուղու որոշ հատվածներ փակվել են, և հետևից եկող մեքենաները չեն կարողացել արգելակել ձյունածածկ ճանապարհի վրա։

Շղթայական վթարի վերջնամասում հրդեհ է բռնկվել, որը տարածվել է 20 մեքենայի վրա, որոնցից մի քանիսը ամբողջությամբ այրվել են։ Ոստիկանության տվյալներով՝ հրդեհը մարվել է մոտ յոթ ժամ անց։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG