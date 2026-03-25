Խոշոր հրդեհ. «Կանազ» մշակույթի տան հարակից շենքերի բնակիչները տարհանվել են

Այսօր խոշոր հրդեհ է բռնկվել Երևանի Ազատության պողոտայի 19 հասցեում գտնվող նախկին «Կանազ» մշակույթի տան չգործող չորսհարկանի շինությունում։

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ հրդեհի վերաբերյալ ահազանգ է ստացվել ժամը 19։12-ին: ՆԳՆ խոսնակը լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ այս պահին 13 մարտական հաշվարկ հրդեհաշիջում է իրականացնում։

«Երկու հատվածներում շատ մոտ բնակելի շենքեր են, փրկարարները կանխել են կրակի տարածումը դեպի բնակելի շենքեր։ Հրդեհի պատճառների մասին դեռ վաղ է խոսել: Մոտ հատվածների շենքերի բնակիչները տարհանվել են»,- լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը:

Ըստ նախնական տվյալների՝ տուժածներ չկան։

