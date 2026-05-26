Խամենեի․ «Պարսից ծոցի երկրները ամերիկյան վահանի դեր այլևս չեն կատարի»

«Պարսից ծոցի երկրները ամերիկյան վահանի դեր այլևս չեն կատարի»,- այսօր հրապարակված ուղերձում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին։
«Տարածաշրջանի պետություններն ու ժողովուրդներն այստեղ գտնվող ամերիկյան ռազմակայանների վահանը այլևս չեն լինելու։ Ամերիկան այս տարածաշրջանում այլևս որևէ անվտանգ հանգրվան չունի»,- հայտարարել է Խամենեին։
Ինչպես և նախորդ բոլոր ուղերձները, Խամենեիի այս հայտարարությունը ևս գրավոր էր։
Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ ընտրվելուց ի վեր Խամենեին ոչ մի անգամ չի հայտնվել տեսախցիկների առջև։