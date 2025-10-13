Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կհամագործակցի՞ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ՀԱԿ-ը Սամվել Կարապետյանի շաժման հետ

Արդյո՞ք առաջին նախագահ Լևոն Տեր -Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը կհամագործակցի կալանավորված միլարդատեր, գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժման հետ:

«Մեր ձևով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանն օրերս չէր բացառել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցությունը:

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ի պատասխան այդ հայտարարության՝ «Ազատությանը» փոխանցեց հետևյալը. «Մենք կհամագործակցենք ցանկացած ռացիոնալ և իրատեսական մտածողություն ունեցող քաղաքական ուժի հետ, որն ընդունում է իրական խաղաղություն կառուցելու, թալանի վերադարձը թույլ չտալու, Հայաստանը ճիշտ ռելսերին դնելու մեր մոտեցումները և կանգնած է մեր պատմամշակութային ինքնությունը պահպանելու դիրքերի»:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG