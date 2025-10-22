Խաղաղության համաձայնագիրը պատրաստ է, մնացել են վերջին նրբությունները. Ասադով

Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը, կարելի է ասել, պատրաստ է, մնացել են վերջին նրբությունները, հայտարարել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը:
Թբիլիսիում «Մետաքսի ճանապարհ» 5-րդ համաժողովում ունեցած ելույթում Ասադովն ասել է, երբ ժամանակը գա, այն կստորագրվի՝ առանց հստակեցնելու, թե ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը:
Հայաստանն ու Ադրբեջանը օգոստոսին Վաշինգտոնում նախաստորագրել էին խաղաղության համաձայնագիրը: Դրա ստորագրման համար Բաքուն շարունակում է նախապայման դնել Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունը: Երևանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ այդ նախապայմանը չի կատարի, և որ Սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ չի պարունակում հարևան երկրի նկատմամբ: