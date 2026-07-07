Կենդանաբանական այգի տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել. Քննչականը կքննի հանգամանքները

Երեկ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատան տարածքից Կենդանաբանական այգի տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել:
Հաստատելով փաստը՝ Կենդանաբանական այգին իր հաղորդագրությունում տեղի ունեցածը պայմանավորում է կենդանու մեծ տարիքով և ուղեկցող հիվանդություններով, «ինչն արդեն արձանագրված է հերձման ակտով»:
«Կենդանու օրգան համակարգերը եղել են ախտահարված` փայծախը, լյարդը, թոքերը, սիրտը, լեղապարկում խոլեցիստիտային փոփոխություններ, առկա է ճարպակալում, որովայնի խոռոչում առկա է ազատ հեղուկ` ինչը տարիքային փոփոխությունների հետևանք է», - ասված է Կենդանաբանական այգու հաղորդագրությունում:
Քննչական կոմիտեից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ էգ առյուծի՝ քնեցումից չարթնանալու հանգամանքները կդարձվեն քննության առարկա:
Երևանի քաղաքապետարան երեկ տեղեկացրեց, որ քննչական գործողությունների ընթացքում իրենց առաջարկով «մասնավոր առանձնատանը պահվող կենդանիները տեղափոխվել են Կենդանաբանական այգի»։ «Կենդանիները կգտնվեն մասնագետների հսկողության և խնամքի ներքո», - վստահեցրել էին քաղաքապետարանից:
Քննչականն էլ հաղորդեց, որ վայրի կենդանի կամ թռչուն ապօրինի որսալու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել են տարբեր կենդանիների և թռչունների 190 հատ խրտվիլակ, ինչպես նաև 3 առյուծ և 1 վագր, որոնք ճանաչվել են որպես իրեղեն ապացույց և տեղափոխվել Կենդանաբանական այգի, առանձնատանը պահվող մյուս կենդանիները նախատեսվում է առգրավել և պատասխանատու պահպանությանը հանձնել հաջորդող օրերին: