Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կենդանաբանական այգի տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել. Քննչականը կքննի հանգամանքները

Երեկ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ, գործարար Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատան տարածքից Կենդանաբանական այգի տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել:

Հաստատելով փաստը՝ Կենդանաբանական այգին իր հաղորդագրությունում տեղի ունեցածը պայմանավորում է կենդանու մեծ տարիքով և ուղեկցող հիվանդություններով, «ինչն արդեն արձանագրված է հերձման ակտով»:

«Կենդանու օրգան համակարգերը եղել են ախտահարված` փայծախը, լյարդը, թոքերը, սիրտը, լեղապարկում խոլեցիստիտային փոփոխություններ, առկա է ճարպակալում, որովայնի խոռոչում առկա է ազատ հեղուկ` ինչը տարիքային փոփոխությունների հետևանք է», - ասված է Կենդանաբանական այգու հաղորդագրությունում:

Քննչական կոմիտեից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ էգ առյուծի՝ քնեցումից չարթնանալու հանգամանքները կդարձվեն քննության առարկա:

Երևանի քաղաքապետարան երեկ տեղեկացրեց, որ քննչական գործողությունների ընթացքում իրենց առաջարկով «մասնավոր առանձնատանը պահվող կենդանիները տեղափոխվել են Կենդանաբանական այգի»։ «Կենդանիները կգտնվեն մասնագետների հսկողության և խնամքի ներքո», - վստահեցրել էին քաղաքապետարանից:

Քննչականն էլ հաղորդեց, որ վայրի կենդանի կամ թռչուն ապօրինի որսալու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել են տարբեր կենդանիների և թռչունների 190 հատ խրտվիլակ, ինչպես նաև 3 առյուծ և 1 վագր, որոնք ճանաչվել են որպես իրեղեն ապացույց և տեղափոխվել Կենդանաբանական այգի, առանձնատանը պահվող մյուս կենդանիները նախատեսվում է առգրավել և պատասխանատու պահպանությանը հանձնել հաջորդող օրերին:

XS
SM
MD
LG