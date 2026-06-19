Կարկուտը վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզում

Շիրակի մարզում ուժեղ կարկուտ է տեղացել: Կարկուտի հետևանքով վնասե են կրել մի շարք համայնքներ:
Գյումրիի «Մուշ», «Անի» թաղամասերում վնասվել են ավտոմեքենաներ:
Օրեր առաջ ևս կարկուտը զգալի վնասներ էր հասցրել Շիրակի մարզում. Գյումրիում տներ, խանութներ էր լցվել, իսկ գյուղերում էլ՝ ցորենի դաշտերն ավերել: Տեղումներն այնքան ինտենսիվ են եղել, որ օրվա երկրորդ կեսին կարկուտը ոչ միայն չէր հալվել, այլև սառցե բեկորների էր վերածվել: Թեև քաղաքի տարբեր հատվածներում մաքրման աշխատանքներ էին, բայց սառույցն ամբողջությամբ մաքրել չէր հաջողվել: