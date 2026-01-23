Մատչելիության հղումներ

Կառավարությունը հայտնում է՝ Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը մերժել է ՀԷՑ-ի սեփականատերերի հայցը. Կարապետյանները համաձայն չեն

Կառավարության պնդմամբ՝ Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալը մերժել է ՀԷՑ-ին առնչվող «Տաշիր» ընկերությունների սեփականատերերի միջնորդությունը:

Հայցվորները նախ պահանջել են հաստատել, որ կառավարությունը հրաժարրվել է կատարել դեռ ամռանը արբիտրի կայացրած մեկ այլ որոշում, բացի այդ՝ վերականգնել «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերության լիցենզիան և վերջինիս կառավարման մարմինների անդամների լիազորությունները, ինչպես նաև դադարեցնել նշանակված ժամանակավոր կառավարչի լիազորությունները:

Թե այս հայցը երբ է ներկայացվել, ժամկետներ նշված չեն, կառավարության պաշտոնական կայքում միայն նշված է, որ որոշումը միջազգային դատարանը կայացրել է դեկտեմբերի 14-ին:

Ըստ կառավարության հաղորդագրության՝ պահանջված ապահովման միջոցները հիմնավորված չեն համարվել և հենց դրա համար են մերժվել:

«Մեր ձևով» շարժման մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ՝ կառավարության կայքում տեղադրված որոշումը իրական բովանդակության հետ կապ չունի, իրականությունն այլ է, որի վերաբերյալ Մարիանա Ղահրամանյանի փոխանցմամբ՝ քիչ անց կլինի հայտարարություն:

ՀԷՑ-ին լիցենզիայից զրկելուց հետո կառավարությունը «Տաշիր կապիտալին» առաջարկ դեռ չի արել. Դավիթ Ղազինյան

ՀԷՑ-ը զրկվեց լիցենզիայից

Վարչապետն ու ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչը էլցանցերի չարաշահումներից են խոսել, Կարապետյանը հերքել է մեղադրանքները

Ո՞րն է լինելու ՀԷՑ-ին լիցենզիայից զրկելու գինը և ո՞վ է այն վճարելու

Կառավարությունը կգնի՞ ՀԷՑ-ը, թե՝ ոչ, կախված է գնից, պետական բյուջեի միջոցներից. Նիկոլ Փաշինյան

Կա հարկադրաբար կատարելու մեխանիզմ, եթե ՀԷՑ-ը դիմի հայաստանյան դատարան ու հաղթի. Գալյան

Կառավարությունը չի կատարելու ՀԷՑ-ի վերաբերյալ արբիտրաժի որոշումը. Փաշինյանը այլ դիրքորոշում ունեցող պաշտոնյաներին հորդորեց հեռանալ

ՀԷՑ-ի տնօրենի նախկին պաշտոնակատարը հրապարակում է արբիտրաժային որոշման վերաբերյալ պաշտոնական գրագրությունը

