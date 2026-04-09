Կառավարությունը հաստատեց պատերազմի հետևանքով չեղարկված չվերթերի համար փոխհատուցման տրամադրումը

Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց մինչև 250 հազար դրամով փոխհատուցում տրամադրել այն քաղաքացիներին, որոնց Հայաստան վերադարձի ուղիղ կամ տարանցիկ չվերթերը չեղարկվել են Մերձավոր Արևելքում ռազմական գործողությունների հետևանքով:
Ըստ ընդունված որոշման՝ պետությունը յուրաքանչյուր անձի համար կտրամադրի մինչև 250 հազար դրամ փոխհատուցում այն դեպքում, երբ ռազմական գործողությունների պատճառով չեղարկվել են նախապես գնված ուղիղ կամ տարանցիկ չվերթերը, և քաղաքացին ստիպված է եղել ձեռք բերել նոր տոմս կամ կատարել վճարովի փոփոխություն: Եթե նոր ավիատոմսի արժեքը ցածր է եղել սահմանված առավելագույն շեմից, ապա փոխհատուցումը կտրվի փաստացի վճարված գումարի չափով:
Որոշման գործողությունը տարածվում է նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կատար, Քուվեյթ և Իսրայել ուսման նպատակով մեկնած ՀՀ քաղաքացիների վրա, ովքեր տուն են վերադարձել 2026 թվականի փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում:
Կառավարության հիմնավորման համաձայն՝ տարածաշրջանում օդային տարածքների փակման ու չվերթերի զանգվածային չեղարկումների պայմաններում ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը դեսպանությունների հետ համատեղ լայնածավալ աշխատանք է իրականացրել քաղաքացիների տարհանման ուղղությամբ: Մասնավորապես, գործընկեր երկրների հետ համագործակցությամբ թույլտվություններ են ստացվել Օմանից, Լիբանանից և Հնդկաստանից թռիչքներ իրականացնելու համար:
Կառավարությունն իր պաշտոնական տեղեկանքի մեջ նշել է, որ «ԱՄԷ-ի և Օմանի ցամաքային սահմանի հնարավորությունն օգտագործելով՝ կազմակերպվել է ավելի քան 250 քաղաքացու անվճար տեղափոխումը Մասկատի օդանավակայան, որտեղից նրանք կարողացել են վերադառնալ Երևան»: Ընդհանուր առմամբ, միայն մարտի առաջին կեսին Մասկատից և Դուբայից Հայաստան է վերադարձել շուրջ 1580 քաղաքացի: Սակայն այս պահին դեռևս հստակ տվյալներ, ըստ գործադիրի, չկան, թե նրանցից քանիսն են ավիաընկերություններից ստացել չեղարկված տոմսերի փոխհատուցումը կամ նոր տոմսերի տրամադրումը:
Այս որոշումն այսօր կառավարությունն ընդունեց չզեկուցվող հարցերի փաթեթով:
Հայաստանի արտգործնախարարությունը մարտի սկզբին հայտարարել էր, որ Աբու Դաբիում մնացածներին ավտոմեքենայով Հայաստանի կառավարության հաշվին հասցնում են Օման, բայց Օմանի օդանավակայանից Երևան թռիչքի համար նրանք պետք է վճարեն: Դեպի Երևան թռիչքը թանկ էր՝ իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող ավիաընկերության տոմսի գինը սկսվում էր 1100 եվրոյից:
Նախքան այս որոշումը արտաքին գործերի նախարարը խորհրդարանում հայտարարել էր՝ իրենց խնդիրն է հոգ տանել, որ քաղաքացիները տուն վերադառնալու հնարավորություն ունենան: Իսկ Կառավարությունը չի կարող վճարել նրանց տոմսերի համար, ասել էր Արարատ Միրզոյանը:
«Մի մարդ, որը մի ամիս է համարյա Շրի Լանկայում ինչքան հնարավոր է լողազգեստով նկար է գցել, նշանակում է՝ վճարունակ է, չէ՞, տոմս կարա առնի և բան անի, ինչի՞ մասին է խոսքը», - ասել էր նա: