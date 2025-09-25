Կառավարությունը հաստատեց 2026թ. պետական բյուջեի նախագիծը

Կառավարությունն այսօրվա նիստին հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։
Այն կուղարկվի խորհրդարան՝ առավել մանրամասն յուրաքանչյուր ոլորտի վերաբերյալ քննարկումները շարունակելու։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի ներկայացմամբ՝ բյուջեի նախագծով Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը կանխատեսվում է 11 տրիլիոն 933 միլիարդ դրամ, տնտեսական աճը՝ 5.4 տոկոս:
Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3 տրիլիոն 91 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները՝ 2 տրիլիոն 972 միլիարդ դրամ։
«Պետական բյուջեի պակասուրդը նախատեսվում է 537 միլիարդ դրամ, այսինքն ՀՆԱ-ի 4.5 տոկոսը՝ 2025 թվականի 5.5 տոկոսի դիմաց, միջնաժամկետում նվազելով մինչև պարտքի բեռը կայուն պահող 2.8 տոկոս մակարդակի, արդյունքում կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 2026 թվականի վերջում կանխատեսվում է 53.5 տոկոս», - ներկայացրեց նախարար Հովհաննիսյանը: