Կամբոջան և Թաիլանդը Թրամփի մասնակցությամբ խաղաղության համաձայնագիր են ստորագրել

Կամբոջան և Թաիլանդը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ սահմանային հակամարտության ավարտի մասին հռչակագիր են ստորագրել
Ստորագրված փաստաթղթի համաձայն՝ կողմերը պարտավորվեցին դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները և հաստատել բարիդրացիական հարաբերություններ: Թաիլանդը կազատի 18 կամբոջացի ռազմագերիների, իսկ Կամբոջան կսկսի ծանր հրետանու դուրսբերումը սահմանից: Հրադադարին կհետևեն մալայզիացի դիտորդները:
ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ սիրում է դադարեցնել պատերազմները։ «Ինձ դուր է գալիս դա անել: Ես դա չէի անվանի հոբբի, քանի որ դա շատ ավելի լուրջ է, քան հոբբին, բայց ես լավ եմ դրանում», - ընդգծել Թրամփը:
ԱՄՆ նախագահը Մալայզիա ժամանելիս օդանավակայանում միացել է իրենց դիմավորող արտիստներին և պարել:
- Կամբոջայի և Թաիլանդի միջև սահմանային բախումները տեղի են ունեցել հուլիսին՝ երկու թաիլանդցի զինվորների զոհվելուց մի քանի օր անց։ Նրանք պայթել էին ականների վրա: Բանգկոկը հայտարարել է, որ ականները տեղադրել էին կամբոջացիները։
- Հուլիսի 26-ին Թրամփը հայտարարեց, որ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Կամբոջայի վարչապետի և Թաիլանդի վարչապետի պաշտոնակատարի հետ՝ ընդգծելով, որ «երկու կողմերն էլ հանձնառու են անհապաղ հրադադարի և խաղաղության»։
- Հուլիսի 28-ին Կամբոջայի և Թաիլանդի առաջնորդները, Մալայզիայի վարչապետի միջնորդությամբ, «անհապաղ և անվերապահ» հրադադարի վերաբերյալ համաձայնության եկան: