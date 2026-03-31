Կալլասը և ԵՄ երկրների ԱԳ նախարարները ժամանել են Կիև

Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը և ԵՄ երկրների արտաքին գործերի նախարարները ժամանել են Կիև, հայտնում է Reuters-ը:
Կիևի կենտրոնական երկաթուղային կայարանում Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան դիմավորել է Կալլասին և մոտ մեկ տասնյակ ԱԳ նախարարների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների։
«Այսօր մենք նշում ենք Բուչայի կոտորածի մռայլ տարելիցը: «Ռուսական հանցագործությունների համար համապարփակ պատասխանատվությունը կենսական նշանակություն ունի Եվրոպայում արդարադատությունը վերականգնելու համար: Եվ այսօր մենք կխթանենք պատասխանատվության ջանքերը»», - նշել է Սիբիհանը:
Կալլասն էլ X-ի իր էջում գրել է՝ «յուրաքանչյուր այց հզոր հիշեցում է Ուկրաինայի քաջության և դիմադրողականության մասին»։
«Եվրոպան ձեր կողքին է։ Մենք կշարունակենք տրամադրել ռազմական, ֆինանսական, էներգետիկ և մարդասիրական աջակցություն։ Եվ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ապահովենք Ռուսաստանի հանցագործությունների համար լիակատար պատասխանատվություն», - նշել է նա։
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Եվրամիության 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարները մարտի 31-ին կհանդիպեն Բուչայում։