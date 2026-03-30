Ուկրաինայում նշում են Բուչայի ողբերգության չորրորդ տարելիցը

Ուկրաինական ուժերի կողմից Կիևի մոտ գտնվող Բուչա քաղաքը ազատագրելուց չորս տարի անց, այսօր՝ մարտի 30-ին այնտեղ ապրող քաղաքացիները նշում են Բուչայի ողբերգության տարելիցը։
Ուկրաինայի իշխանությունները մեղադրում են ռուսական ուժերին Բուչայում սպանություններ, բռնաբարություններ իրականացնելու համար։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները:
Կիևը հայտարարում է, որ ռուսական օկուպացիայի ընթացքում Բուչայում սպանվել է ավելի քան 1,400 մարդ, այդ թվում՝ 37 երեխա: Ավելին, ավելի քան 175 մարդ հայտնաբերվել է զանգվածային գերեզմանոցներում։