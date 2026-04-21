Կալլաս․ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը խիստ կարևոր է

Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Լյուքսեմբուգում մեկնարկող հավաքի ընթացքում քննարկելու են նաև Հարավային Կովկասում տիրող կացությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«Մեզ համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը խիստ կարևոր է։ Մենք քննարկելու ենք նաև այն նոր առաքելության հարցը, որ տեղակայվելու է Հայաստանում։ Քննարկելու ենք նաև, թե ինչպես կարող ենք հետագայում ևս աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների առումով», - նշել է Կալլասը։