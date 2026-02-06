Ջեյ Դի Վենսը Հայաստան կժամանի փետրվարի 9-ին

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, «Ազատության» աղբյուրների փոխանցմամբ, Հայաստան կայցելի փետրվարի 9-ին, այստեղից կմեկնի հաջորդ օրը:
Նախատեսված է ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի հետ:
Վենսի այցելության օրակարգը մինչև այս պահը հրապարակված չէ, հայտնի չէ, թե նա էլ ինչ հանդիպումներ է ունենալու:
AP-ն երեկ հայտնել էր, որ ԱՄՆ փոխնախագահը Միլանում ձմեռային Օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը մասնակցելուց հետո կժամանի Հայաստան և Ադրբեջան։
Վենսի այցի մասին առաջինը տեղեկացրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը հունվարի 24-ին՝ ասելով, որ այցի նպատակն է առաջ մղել «Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար»:
«Մենք կխորացնենք մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ, կկնքենք խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր Հայաստանի հետ, պայմանագրեր՝ մեր կիսահաղորդիչներ արտադրողների համար, Ադրբեջանին կվաճառենք ԱՄՆ-ում արտադրված պաշտպանական սարքավորումներ, ինչպիսիք են զրահաբաճկոններն ու նավակները և ավելին», - նշել էր ԱՄՆ նախագահը:
Սա ամերիկյան վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է տարածաշրջան 2005-ից հետո, երբ ԱՄՆ գործող նախագահ Ջորջ Բուշն այցելեց Վրաստան։
Վենսի այցին նախորդել էին հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակով բանակցություններն Աբու Դաբիում: Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը, մասնավորապես, գոհունակություն էին հայտնել երկկողմ առևտրի մեկնարկի և Ադրբեջանից Հայաստան նավթամթերքի արտահանման, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքով երրորդ երկրներից հացահատիկի և այլ ապրանքների՝ Հայաստան տարանցման կապակցությամբ: Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնել էին շարունակել ուսումնասիրել երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցությունն ընդլայնելու հնարավորությունները:
Առանց մանրամասների հաղորդվել էր, որ նրանք քննարկել են նաև TRIPP-ի և այլ ենթակառուցվածքների նախագծերի իրականացումը։