Իտալիայում վաղը մեկնարկում է ձմեռային Օլիմպիադան

Ավելի քան 6 հազար անվտանգության աշխատակից կհսկի ձմեռային Օլիմպիական խաղերը, որ մեկնարկում են վաղը Իտալիայում։
Միլանում և Կորտինա դ'Ամպեցոյում կայանալիք ձմեռային Օլիմպիադային գրեթե 3 հազար մարզիկ է մասնակցում՝ երկու անգամ քիչ, քան անվտանգության աշխատակիցներն են։
Անվտանգության խիստ պայմանների պատճառը հնարավոր հարձակումներն ու դիվերսիաներն են։
Շատ իտալացիներ վրդովված են այն լուրերից, որ ԱՄՆ Ներգաղթի և մաքսային ծառայության (ICE) անդամները նույնպես ժամանում են Իտալիա՝ Օլիմպիական խաղերի համար։
Վերջերս ԱՄՆ Մինեսոտա նահանգում ICE-ի գործողությունների դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ երկու մարդ է սպանվել։
Իտալիայի կառավարությունը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ փողոցներում կտեղակայվեն միայն իտալական ուժերը, և որ ICE-ն պետք է մնա ԱՄՆ դիվանագիտական հաստատություններում։
Բացման արարողությունը տեղի կունենա Միլանի «Սան Սիրո» մարզադաշտում։
Ողջույնի խոսքով հանդես կգա Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելան։
Միջոցառմանը ներկա կլինեն նաև բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ տարբեր երկրներից, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։
2028 թվականի ամառային Օլիմպիական խաղերը տեղի են ունենալու Միացյալ Նահանգներում։