Իտալիան հետաքննություն է սկսել Sephora-ի և Benefit Cosmetics-ի նկատմամբ՝ երեխաներին մարքեթինգի զոհ դարձնելու պատճառով։
Իտալիայի մրցակցության մարմնին՝ AGCM-ին մտահոգել է, որ սոցիալական մեդիայում այս բրենդները օգտագործում են շատ երիտասարդ ինֆլուենսերների՝ խրախուսելու մեծահասակների կոսմետիկայի վաղաժամ կիրառումը (դեմքի դիմակներ, հակատարիքային քսուքներ)։
Կարգավորող մարմինը նշել է, որ անչափահասների կողմից տարբեր կոսմետիկ միջոցների հաճախակի օգտագործումը՝ առանց բավարար իրազեկվածության, կարող է վնասակար լինել նրանց առողջության համար։