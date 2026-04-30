Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանին

Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի հարավային շրջաններին։
Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբը՝ նշելով, որ հարվածներ ուղղված են եղել իրանամետ «Հեզբոլա» շարժման թիրախների խոցմանը։ Համաարաբական «Ալ Ջազիրա» հեռուստաընկերության տեղեկություններով Իսրայելը հրետակոծել է Աշ-Շարքիա, Յահմար-աշ-Շաքիֆ և Բեյթ-աս-Սայադ քաղաքները։
«Հեզբոլայի» ներկայացուցիչները հայտարարել են Նաբաթիա քաղաքի մերձակայքում Hermes 450Z անօդաչու թռչող սարքի խոցման մասին։ Իսրայելական կողմը ԱԹՍ կորուստը հաստատել է։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին Axios-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ ինքը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին ասել է, որ Իսրայելը պետք է Լիբանանում իրականացնի միայն թիրախային ռազմական գործողություններ և խուսափի պատերազմի լիակատար վերսկսումից։