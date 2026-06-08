Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելը պետք է «դասեր քաղի» իրանական հարձակումներից. Իրանի զինված ուժեր

Իրանի զինված ուժերը, ըստ իրանական պետական լրատվամիջոցների, հայտարարել է, որ ի պաշտպանություն Լիբանանի՝ Իսրայելին հասցված հարվածները դադարեցվում են:

Սակայն, բանակը նշել է, որ «սիոնիստական ռեժիմը և նրա կողմնակիցները պետք է դասեր քաղեն» այդ հարձակումներից:

«Համապատասխանաբար, Զինված ուժերի գործողությունները հայտարարվում են դադարեցված», - ասվում է հայտարարությունում, որը տարածել են պետական լրատվամիջոցները:

Բանակը, այնուամենայնիվ, ընդգծել է, որ եթե Իսրայելը շարունակի ագրեսիաներ, այդ թվում՝ հարավային Լիբանանում, ապա կհետևեն «շատ ավելի դաժան և ջախջախիչ գործողություններ, քան նախկինում»։

XS
SM
MD
LG