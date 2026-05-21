Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կարող են անցկացվել

Իսրայելի խորհրդարանը՝ Քնեսեթը, երեկ նախնական ընթերցմամբ հավանություն է տվել ինքնալուծարման մասին օրինագծին․ երկիրը շարժվում է դեպի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հայտնում է Reuters-ը։

120 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանը լուծարելու նախագիծը ստացել է 110 կողմ ձայն։ Օրինագծի վերջնական ընդունումը, սակայն, կարող է շաբաթներ տևել։

Քնեսեթը լուծարելու նախագիծը ներկայացրել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կառավարությունը այն բանից հետո, երբ Նեթանյահուին ավանդաբար աջակցող ուլտրաօրթոդոքս կուսակցությունները դժգոհել են, որ վարչապետը չի կատարել իրենց համայնքի ներկայացուցիչներին պարտադիր զինծառայությունից ազատելու մասին օրինագիծ ներկայացնելու խոստումը։

Reuters-ը գրում է, որ Գազայում՝ «Համաս»-ի, Լիբանանում՝ «Հեզբոլա»-ի դեմ պատերազմները, ինչպես նաև Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի հետ համատեղ ռազմական գործողությունները կարող են ազդել ընտրությունների ելքի վրա։

Գործակալության փոխանցմամբ՝ Իսրայելում անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ 2023 թվականին «Համաս»-ի հարձակումից հետո առաջին անգամ Նեթանյահուն կարող է պարտվել ընտրություններում։

XS
SM
MD
LG