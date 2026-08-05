Իսրայելի զինուժը խուզարկություններ է իրականացրել Քալանդիայի փախստականների ճամբարում

Իսրայելի զինված ուժերը խուզարկություններ են իրականացրել Քալանդիայի պաղեստինյան փախստականների ճամբարում, որը գտնվում է Երուսաղեմի հարևանությամբ։
France Press-ի լրագրողները տեսել են, թե ինչպես շուրջ մեկ տասնյակ զրահապատ ռազմական մեքենաներ մուտք են գործել Արևմտյան ափի օկուպացված տարածքում գտնվող ճամբար։ Իսրայելցի զինվորականները լրագրողներին և բնակիչներին չեն թույլատրել մուտք գործել տարածք։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարության՝ պաղեստինյան տարածքներում քաղաքացիական հարցերով զբաղվող COGAT կառույցն արաբերեն հայտարարության մեջ նշել է, որ լայնածավալ գործողությունն ուղղված է «ահաբեկչական տարրերի, ահաբեկչական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև զենքի պահման և ապօրինի շրջանառության դեմ»։
Քալանդիայի ճամբարի կառավարման կոմիտեի խոսնակ Մոհամմադ Ասլանը AFP-ին հայտնել է, որ իսրայելական բանակը ձերբակալել է առնվազն 20 մարդու և դիրքեր է զբաղեցրել ճամբարի մի շարք տների տանիքներին։