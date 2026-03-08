Իսրայելի կողմից իրականացված հարվածի հետևանքով Բեյրութում զոհվել է առնվազն չորս մարդ, հայտնում է Reuters-ը: Իսրայելը հայտարարել է, որ թիրախավորել է Լիբանանի մայրաքաղաքում գործող իրանցի հրամանատարներին։
Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Բեյրութի Ռաուչ շրջանի վրա հարձակման հետևանքով վիրավորվել է նաև 10 մարդ։
Իսրայելը հայտարարել է, որ թիրախավորել է Իրանի «Հեղափոխության պահապանների» էլիտար «Քուդս» ուժերի հիմնական հրամանատարներին, սակայն նրանց անունները չի նշել։
«Քուդս» ուժերի Լիբանանի կորպուսի հրամանատարները գործել են Իսրայել պետության և նրա քաղաքացիական բնակչության դեմ ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնելու համար՝ միաժամանակ գործելով Իրանում գտնվող «Հեղափոխության պահապանների կորպուսի» համար», - ասվում է իսրայելական բանակի հայտարարության մեջ։