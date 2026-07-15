Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտնել է, որ Նեթանյահուն շաբաթ օրը կմեկնի ԱՄՆ

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն շաբաթ օրը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, Reuters-ին հայտնել է Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյան։

Reuters-ի աղբյուրը հավելել է, որ Նեթանյահուն ցանկանում է հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, սակայն պարզ չէ՝ կհանդիպի՞, թե՞ ոչ։

Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց էին ունեցել և ըստ Նեթանյահուի գրասենյակի՝ համաձայնել էին «շուտով հանդիպել Միացյալ Նահանգներում»: Հաղորդագրությունում, սակայն, չէր նշվում, թե երբ է տեղի ունենալու հանդիպումը։


XS
SM
MD
LG