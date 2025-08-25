Իսրայելի բանակը տանկեր և զինվորներ է կուտակել Գազայի սահմանին՝ թիրախավորելով քաղաքի արևելյան և հյուսիսային թաղամասերը։ Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, թե անկլավը հողին կհավասարեցվի, եթե «Համաս»-ը չհամաձայնի ազատ արձակել բոլոր պատանդներին ու դադարեցնել պատերազմը՝ Իսրայելի պայմաններով։
«Համաս»-ը երեկ հայտարարել է, որ «պատանդներին վերադարձնելու միակ միջոցը» հրադադարն է, ընդգծելով՝ Գազան գրավելու Իսրայելի ծրագիրը ցույց է տալիս, որ Նեթանյահուի կառավարությունը լուրջ չի վերաբերվում այդ հարցին։
Ավելի վաղ՝ այս ամիս, Իսրայելի կառավարությունը Գազան ամբողջությամբ գրավելու որոշում է ընդունել՝ քննադատության արժանանալով դաշնակիցների ու պատանդների հարազատների կողմից։
ՄԱԿ-ը անցած շաբաթ առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարեց, որ անկլավում համատարած սով է և աղետալի իրավիճակ։