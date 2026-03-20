Իսրայելի բանակը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի կառավարության թիրախներին

Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ այս գիշեր հարվածներ է հասցրել Սիրիայի կառավարության թիրախներին՝ երկրի հարավում նոր բռնությունների ֆոնին։
Իսրայելական զինված ուժերի տվյալներով՝ հարձակումները իրականացվել են այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ են ստացվել Սուեյդա քաղաքում դրուզ քաղաքացիական բնակչության վրա հարձակումների մասին։
Մեծ Բրիտանիայում գործող «Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտորդական կենտրոնը» հաղորդել է, որ կրկին բախումներ են սկսվել դրուզ փոքրամասնության ներկայացուցիչների և սուննի խմբերի միջև, որոնց, ըստ որոշ տեղեկությունների, աջակցում է Սիրիայի կառավարությունը։
Տարածաշրջանում նախկինում ևս բռնություններ են եղել։ 2025 թվականի հուլիսին Սուեյդայում ծանր բախումներ էին տեղի ունեցել դրուզ մարտիկների և սուննի խմբերի միջև։
Այդ ժամանակ Դամասկոսի կառավարությունը անվտանգության ուժեր էր տեղակայել՝ հայտարարելով, որ նպատակ ունի վերականգնել կարգուկանոնը։ Սակայն մարդու իրավունքների տարբեր կազմակերպություններ մեղադրել էին կառավարական զորքերին դրուզ խաղաղ բնակչության նկատմամբ բռնություններ իրականացնելու մեջ։
Դիտորդական կենտրոնը հայտնել էր նաև, որ կառավարական ուժերն ու նրանց դաշնակիցները մահապատժի են ենթարկել դրուզ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Այդ ժամանակ Իսրայելը նույնպես հարվածներ էր հասցրել Սիրիային՝ հայտարարելով, որ գործում է դրուզ բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով։ Պաշտոնապես հրադադար էր հաստատվել հուլիսի 20-ից, սակայն, ըստ դիտորդների, վերջերս այն խախտվել է։
Իսրայելը հայտարարել է, որ պաշտպանելու է դրուզներին։ Իսրայելը դրուզ համայնքին դիտարկում է որպես դաշնակից, և Իսրայելի բազմաթիվ դրուզ քաղաքացիներ կամավոր ծառայում են բանակում։
Այսօր ավելի վաղ Սիրիայի նախագահը հայտարարել է, որ փորձում է իր երկիրը հակամարտություններից հեռու պահել։ Ահմեդ ալ-Շարաան ընդգծել է, միաժամանակ, որ իր կառավարությունը լավ հարաբերությունների մեջ է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։