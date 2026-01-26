Մատչելիության հղումներ

Իսրայելի ԱԳ նախարարը ժամանել է Բաքու

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարին, հունվարի 26, 2026թ.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարին, հունվարի 26, 2026թ.

«Իսրայելը շարունակելու է ամրապնդել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ»,- Բաքու կատարած աշխատանքայի այցի ընթացքում այս մասին հայտարարել է Իսրայելի ԱԳ նախարար Գիդեոն Սաարը։

«Հրեական մեծ համայնքը, որ տեղափոխվել է Իսրայել, ինչպես նաև Ադրբեջանում մնացած հրեաները ամուր մարդկային կամուրջ են ձևավորում օրեցօր ամրապնդվող երկկողմ հարաբերությունների համար։ Եվ մենք շարունակելու ենք ամրապնդել այդ հարաբերությունները»,- Ադրբեջանի հրեական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սաարը։

Այսօր կեսօրին Իսրայելի ԱԳ նախարարին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Հանդիպման ընթացքում կողմերը ընդգծել են, որ Իսրայելի և Ադրբեջանի հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են տարբեր ոլորտներում»,-հաղորդում է APA գործակալությունը։

