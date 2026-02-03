Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսպանիան պատրաստվում է արգելել անչափահասների մուտքը սոցցանցեր

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Իսպանիան կարգելի անչափահասներին օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Այսօր Դուբայում ընթացող միջազգային համաժողովի ժամանակ այս մասին է հայտարարել Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը՝ նշելով, որ խոսքը վերաբերում է մինչև 16 տարեկան երեխաներին։

Սանչեսի խոսքով, երկրի խորհրդարանը պատրաստվում է խստացնել սոցիալական ցանցերի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրությունը՝ նաև քրեական պատասխանատվություն սահմանելով սոցցանցերի ղեկավարների համար։

«Այդ տեխնոլոգիական պլատֆորմների ղեկավարները նաև քրեական պատասխանատվություն կկրեն, եթե անօրինական կամ ատելություն սերմանող բովանդակությունը իրենց ցանցերից չհեռացվի», - նշել է Սանչեսը։

Իսպանիայից բացի, անչափահասների համար սոցցանցերը արգելելու մտադրության մասին հայտարարում է նաև Ֆրանսիայի կառավարությունը։ Ավստրալիայում այդ արգելքն ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի դեկտեմբերին։

XS
SM
MD
LG