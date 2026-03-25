Իշխող կուսակցությունը հայտնում է, որ Թուրքիան միացել է ԱՄՆ-Իրան միջնորդական ջանքերին

Թուրքիան ներգրավված է Իրանի պատերազմի ավարտը միջնորդելու ջանքերում:
Այս մասին DPA-ի փոխանցմամբ, տեղեկացրել է իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյա Հարուն Արմագանը՝ ընգծելով շարունակվող շփումները թե՛ Իրանի, թե՛ ԱՄՆ-ի հետ են:
Նա, այնուամենայնիվ, նախազգուշացրել է, որ հնարավոր ուղիղ բանակցությունների վայրը դեռ որոշված չէ:
Պակիստանցի պաշտոնյաները ևս հայտնել էին, որ իրենց երկիրը նույնպես միջնորդական դեր է խաղում այս հարցում։
Ավելի վաղ Իրանի ռազմական ղեկավարությունը, այդուհանդերձ, հերքել էր այն տեղեկությունները, թե Թեհրանը ներգրավված է բանակցություններում: