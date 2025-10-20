«Իշխանությունը հատել է կարմիր գիծը». մի շարք ՀԿ-ներ մտահոգված են՝ քրեական գործերն ընտրողաբար են քննվում

«Իշխանությունը հատել է կարմիր գիծը», - ավելի քան մեկ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ մտահոգված են, որ քրեական գործերը իրավապահները դարձրել են իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ պատժիչ գործիք ու ընտրողաբար են քննում գործերը, իսկ իշխանություններն էլ իրենց գրառումներով ազդեցություն են գործում իրավապահների վրա, խախտում անմեղության կանխավարկածը:
«Ցանկացած աղմկահարույց կամ հնչեղություն ունեցող գործով մինչ իրավապահները տեղում՝ դեպքի վայրում գործողություններ են ձեռնարկում, քաղաքական իշխանության, գործադիր կամ օրենսդիր իշխանության բոլոր ղեկավարները իրենց ֆեյսբուքյան էջերում տալիս են իրավական գնահատականներ», - հայտարարությանը միացած «Հելսինկյան ասոցիացիայի» իրավապաշտպան, փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը կոնկրետ օրինակներ է հիշատակում. իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Միքայել Աջապահյանի գործի հենց սկզբից իշխանությունը՝ իմ դեմս վարչապետի, լուռ մնալու փոխարեն՝ ակտիվ գրառումներով խախտում էր անմեղության կանխավարկածը:
«Իրավապահների գործողությունները, որոնք այդ պահին ընթանում են, նրանք, օրինակ, գրում են՝ «ճիշտ են անում, պահպանում են կարգուկանոնը», այսինքն՝ արդեն քաղաքական իշխանությունը նրանց խրախուսում է, հորդորում է, ուղղություն է տալիս, պատկերացրեք ի՞նչ պիտի անի այդ պահին Ներքին գործերի նախարարը, ոստիկանապետը, ԱԱԾ տնօրենը կամ այլ օպերատիվ ծառայողներ, երբ տեսնում են գործադիրի ղեկավարը, ում իրենք հաշվետու են, ինքը գրում է՝ «շատ ապրեք»: Այդ մարդիկ պիտի շարունակեն կատարել իրենց գործողությունները, որովհետև խրախուսվում են», - ասում է Պապիկյանը:
Այս ամենն ուղեկցվում է մարդու իրավունքների խախտմամբ՝ ընդգծում են քաղհասարակության ներկայացուցիչներն ու Աջապահյանի վերաբերյալ շեշտում՝ սա պատիժ է խոսքի արտահայտման համար: Մարդու իրավունքների խախտումների այլ օրինակներ էլ ունեն. իրավապահների հասցեին կոշտ քննադատական գրառման համար կալանավորված փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի, վերջերս կալանավորված անհետ կորած զինվորի հորեղբայր Արսեն Ղուկասյանի գործերը: Նաև օրինակ են բերում միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի գործը, որը կրկին կալանքի տակ է խոսքի համար, ինչը իրավապահները որակել են իշխանութունը զավթելու կոչ: Այս հայտարարությանը չեն միացել մի շարքի հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպություններ՝ օրիանկ «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ»-ը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը: «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանն, օրինակ, իր պատճառն ունի չմիանալու. «Մենք համարում ենք, որ հասարակական կազմակերպությունները այս արձանագրումների հետ մեկտեղ պետք է անդրադարձ կատարեին, թե ինչպիսին է իրենց վերաբերմունքը սահմանադրական կարգի բռնի տապալման հրապարակային կոչերին, ինչպիսին է իրենց վերաբերմունքը զինված հեղաշրջման հրապարակային կոչերին, ինչպիսին է իրենց վերաբերմունքը դատախազի, քննիչի կամ դատավորի նկատմամբ իրենց մասնագիտական գործունեության պայմանավորված վիրավորելու նկատմամբ վերաբերմունքը: Հայտարարության մեջ այդ վերաբերմունքը պատշաճ արտահայտված չէ», - շեշտում է Իոաննիսյանը: