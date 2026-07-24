Իշխանական բլոգերի հետ վեճից հետո ձմերուկ վաճառողը բերման էր ենթարկվել

Գյուղմթերքի մեծածախ շուկայում վաճառողները տարակուսած են. շաբաթվա սկզբին կոստյումով բլոգեր քաղաքագետն ու իրենց կողքին ձմերուկ վաճառողը կոշտ բանավեճ ունեցան, ու երեկ իրավապահները ձերբակալեցին վաճառողին:
«Օրվա ապրող ձմերուկ ծախողին էկավ սարքեց, շառով խփեց, գնաց ... Շառի մեջ քցեց էդ տղուն ու տարան փակեցին», - ասաց վաճառողներից մեկը:
«Գալստուկով, կաստյում-շալվարով հագնված ա, նրան, ասենք, կարելի ա ասի՝ «ես ձեր մերը, ձեր հերը», բայց եթե էն մեկը գյուղացի ա, վաճառող ա, դախլի հետևից, որ ասի՝ «ես քու մերը» ... նրանը խուլիգանություն ա, իսկ պաշտոնյաներինը խուլիգանություն չի՞», - նշեց մյուսը:
«Ինքը ոչ մի բանում մեղք չունի, մենք ամենքս պատրաստ ենք իրա կողքը կայնած ըլնենք մինչև վերջ», - ասաց երրորդը:
Շուկայում այսօր շատերն էին հրաժարվում պատմել տեսածը, լսածը.
«Էկավ հրահեց. խոսցրեց, վերջում էլ բռնին տարան, էլ ի՞նչ խոսանք: Բոլորս էլ վախենում ենք արդեն էս երկրից... »:
Ի՞նչ է տեղի ունեցել՝ ամբողջական տեսանյութը հենց բլոգերի՝ Արամ Ավետիսյանի յութուբյան էջում է. նա էր գնացել Արմավիրի մայրուղու սկզբնամասում «Ծիածանի շուկա» կոչվող տարածք, մոտենում ու վաճառողներից կարծիք է հարցնում՝ ռուսական սանկցիաների պայմաններում ո՞նց են: Ավետիսյանն իշխանական է և մարդկանց վստահ բացատրում է, թե որտեղից ծլեցին մթերքի արտահանման ռուսական արգելքները. - «Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպածն ա, վերջի վատությունն ա հայ ժողովրդին, մենք ուղղակի ուզում ենք լուսաբանենք, ներկայացնենք մեր ժողովրդին, որ էս խնդիրն էլ ա լուծվելու»:
Այս հարցուփորձի սկզբում դժգոհողներ չկան. - «Ոչինչ, մի էրկու տարի էլ վատ կապրենք, մի քիչ էլ բերք կթափենք, բայց ոչինչ»:
Արամ Ավետիսյանը ձմերուկ վաճառողների կողքով անցնելիս մի հարց է լսում՝ «դավաճանների ալի՞քն է», ու սկսվում է.
- Էդ ո՞ւմ ասիր դավաճան: Էդ ինչ-որ մեկը դավաճան ասե՞ց:
- Հա, ասի, ի՞նչ կա:
- Էդ ինձ ես ասում դավաճա՞ն:
- Դավաճանների լրատվականն ա՞, թե՞ չէ, հարցնում եմ:
- Ո՞վ ա դավաճան:
- Հողատուները:
- Հողատուն ո՞վ ա:
Զարթոնք գյուղից Արման Քալաշյանն է. դավաճանի ու հողատուի փնտրտուքը հայհոյախառն նոտաներ է ստանում.
- Ո՞վ ա Ղարաբաղը տվել: Քոչարյան վիժվածքն ա Ղարաբաղը տվել իր ճտերի հետ, արա, էղա՞վ:
- Կարա՞ս ապացուցես:
- Հա, կարամ ապացուցեմ, էղա՞վ: Համարդ կտաս կգամ թաղդ կապացուցեմ, արա:
- Արան դու ես, այ տղա:
- Ոտից գլուխ արա ես, արա, ոտից գլուխ արա ես, արա, համբալներին նայի:
- Գնա ստուց ասում եմ:
- Ով որ մեզի հողատու կասի, իրա մերն էլ, իրա հերն էլ, արա:
- Ով որ էլ մեզի կասի, իրա մորն էլ ... , հորն էլ ...
Հետո Արամ Ավետիսյանն անցնում է սպառնալիքներին. ձմերուկ վաճառողը պիտի, ըստ նրա, նստի, ու շատ երկար. - «Դու Ժուժուի կամեռում նստելու ես, էղա՞վ, արա, Քիսոյի հետ ես նստելու: Ես ստեից դուրս էկա, դու դատվելու ես»:
Նիկոլը հավերժ չի, իշխանական բլոգերին հուշում է ձմերուկ վաճառողը:
«Նիկոլը որ չլներ, հմի ստրկություն էիք Քոչարյանի, Սերժի համար անում, այ Նիկոլը ձեր նման ստրուկներին ա մարդ սարքել», - հայտարարում է Ավետիսյանը:
Այսպիսով բանավեճը սպառվում է, և իրավապահները հետաքրքրվում են միջադեպով, բայց ոչ երկու կողմերով: Երեկ ոստիկանություն բերման է ենթարկվել վաճառողը՝ Արման Քալաշյանը: Նա ձերբակալվել էր, ինչպես «Ազատություն»-ը Քննչական կոմիտեից տեղեկացավ՝ խուլիգանության հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում: Քալաշյանն ազատ է արձակվել այսօր օրվա առաջին կեսին, նրան մեղադրանք չի առաջադրվել, հարցաքննվել է կասկածի հիմքով, փոխանցեց փաստաբանը: Գուրգեն Գրիգորյանը պնդում է՝ այստեղ որևէ հանցակազմ չկա. երկու հոգու խոսակցություն է: Իսկ բլոգեր Ավետիսյանից «Ազատություն»-ը տեղեկացավ, որ իրավապահները նրանով առայժմ չեն հետաքրքրվել:
Արամ Ավետիսյանը շեշտեց՝ միջադեպից հետո ոստիկանություն հաղորդում ինքը չի ներկայացրել. - «Ես հաղորդում չեմ ներկայացրել, մենք ընդամենը էդ տեսանյութն ենք հրապարակել, և իմ կարծիքով՝ իրավապահ մարմինները, ուսումնասիրելով էդ տեսանյութը, գնահատական են տվել և որոշակի գործողություններ են սկսել»:
Տեսանյութում հստակ երևում է, որ «արա»-ով միջադեպը թեժացնում է հենց բլոգերն ինքը և առաջին հայհոյանքն էլ ինքն է տալիս, բայց՝ առանց ստորոգյալի:
«Դա հայհոյանք չի, հայհոյանք կլիներ, երբ որ ինքը հայհոյեց սեռական բնույթի, այ դա ա հայհոյանք», - պնդեց բլոգերը:
«Հայհոյանքը ո՞նց ա լինում էլ, պարտադիր բառերը պիտի լինի՞: Դե բերեք բոլորին էդ արտահայտություններն անենք՝ առանց վերջաբանը ասելու, ի՞նչ դուրս կգա: Մանավանդ որ մարդու ծնողը չկա», - հակադարձում է փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանը:
Ավելի թունդ լեզվակռիվներ՝ ավելի կոնկրետ սպառնալիքներով, իրավապահներին չեն հետաքրքրել: Գառնեցի մի մարդ իշխանական լրատվամիջոցով կոչ էր արել քարով խփել Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի գլխին, ու յոթ ամիս անց էլ մեղադրյալի կարգավիճակ չունի: Վարչապետ Փաշինյանն ինքը արցախցի գործչին ինչ ասես ասաց, Նուբարաշենի բանտ ընկավ արցախցի Օսիպյանը:
Ընդդիմադիր հայացքներով քաղաքացիներին պաշտպանող փաստաբանները նկատում են՝ իշխանության քննադատները ժամերի ընթացքում են ձերբակալվում, իսկ երբ խոսքը վերաբերում է Կաթողիկոսի գլուխը ջարդելու պլանին, ամիսներով լեզվաբանական քննություն են իրականացնում:
Այս դեպքում էլ իրավապահներին հետաքրքրել է «հողատու» ու «դավաճան» բառերն անհասցե օգտագործող ձմերուկ վաճառողը, բայց ոչ միջադեպի ոչ պակաս թունդ մասնակից իշխանական բլոգերը: Նա, ի դեպ, շուկայում ձմերուկ վաճառող Արման Քալաշյանին համարում է հիբրիդային պատերազմի էլեմենտ: Միջադեպից հետո էլ «Ծիածանի շուկայում» շարունակեց նկարահանումները՝ հանդիպելով հիմնականում համախոհ գյուղացիների, որ կարծում են՝ բերքը փչանում է, որովհետև իրենք շատ են ցանում. - «Որ ասենք Նիկոլին պտի մեղադրեն, չէ, որովհետև շատ ենք ցանում, ժողովուրդը շատ ա ցանում»:
Իսկ Արման Քալաշյանի ձմերուկը, մինչ նա անազատության մեջ էր, չի փչացել. նրա հարևան վաճառողները ձմերուկը վաճառել են հարմար գնով՝ մեքենան դատարկել, փողն ուղարկել երկու անչափահասի մեծացնող ընտանիքին: