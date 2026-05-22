Իրավապահները կրկին հաղորդում են՝ «Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրակաշառք է բաժանել, կան ձերբակալվածներ

Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր կրկին հայտնել է, որ ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրակաշառք է բաժանել Շիրակի մարզում, կան ձերբակալվածներ:
Ըստ կոմիտեի՝ ««Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության համակիրը նույն կուսակցության Շիրակի մարզի Անի համայնքի պատասխանատուի և այլ անձանց հետ ԱԺ ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է 70-ից 200․000 դրամի չափով ընտրակաշառք: Խմբի անդամներն իրենց հանցավոր գործունեությանն օրինական տեսք հաղորդելու նպատակով ընտրակաշառք ստացող անձանց փաստաթղթավորել են որպես նախընտրական ակտիվիստներ, կամավորներ և տարածքային պատասխանատուներ՝ նրանց վճարելով ոչ թե փաստացի կատարված աշխատանքի, այլ ընտրություններին նախապես պայմանավորված ձևով քվեարկելու խոստման դիմաց»,- ասված է հաղորդագրությունում:
Իրավապահները հաղորդում են, որ դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ:
Սամվել Կարապետյանը կտրականապես հերքում է, թե կապ ունի գրեթե ամեն օր հաղորդվող այս դեպքերի հետ: