Իրանը թիրախավորում է ոչ միայն ռազմական օբյեկտները, այլև ողջ երկիրը. Կատար

Կատարում Իրանի թիրախները միայն ռազմական չեն, թիրախում է հայտնվել երկրի ողջ տարածքը, հայտարարել է Կատարի արտգործնախարարության խոսնակը:
Մաջեդ ալ-Անսարին ասել է, որ նույնիսկ Համադի միջազգային օդանավակայանին հարվածելու փորձեր են եղել, որոնք ձախողվել են։
Իրանը նաև Կատարին չի տեղեկացրել սպասվող հրթիռային հարձակումների մասին, ասել է նա։
Կատարը ապացուցել է, որ ոչ ոք չի կարող իրեն սպառնալ, ընդգծել է ալ-Անսարին: «Մենք լիովին պատրաստ ենք, նման հարձակումներն անպատասխան չեն մնա», - նշել է նա։
Կատարի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ երեկ իրանական երկու կործանիչները մտել էին Կատարի օդային տարածք՝ չնայած նախազգուշացմանը, և խոցվել են դեպի Դոհա ճանապարհին: Կատարը դեռևս փնտրում է դրանց անձնակազմին, հայտնել է ալ-Անսարին։
