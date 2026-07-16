Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը շարունակում է բանակցություններ վարել ԱՄՆ-ի հետ և ցանկանում է համաձայնության գալ. Սպիտակ տուն

Սպիտակ տունն այսօր հայտարարել է, որ Իրանը շարունակում է բանակցություններ վարել ԱՄՆ-ի հետ և ցանկանում է գործարք կնքել։

«Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում իրականացված հարվածների պատճառն այն է, որ Իրանը խախտել է մեզ հետ ձեռք բերված փոխըմբռնման հուշագիրը», - այսօր հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը։

«Մասնավորապես, իրենց ստորագրած փոխըմբռնման հուշագրով նրանք պարտավորվել էին կրակ չբացել Հորմուզի նեղուցով անցնող առևտրային նավերի ուղղությամբ։ Ցավոք, նրանք կայացրել են ողբերգական որոշում՝ անել դա», - ասել է Լևիթը:

Սպիտակ տան խոսնակն ասել է, որ Հորմուզի նեղուցը բաց է այն նավերի համար, որոնք չեն մեկնում դեպի Իրանի նավահանգիստներ կամ չեն գալիս այնտեղից, և որ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերը շարունակում են գտնվել այդ տարածքում՝ «ապահովելու համար, որ դա հնարավոր լինի իրականացնել»։

XS
SM
MD
LG