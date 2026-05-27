Իրանը ողջունում է ապաշրջափակման գործընթացը, բայց մտահոգ է ամերիկյան ներկայությամբ

«Մենք շատ դրական ենք վերաբերվում ու ողջունում ենք ապաշրջափակման գործընթացները՝ հաղորդակցության և տարանցման ոլորտում Հայաստանի պոտենցիալի առումով»,- հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին։
Թեև Իրանը ողջունում է ապաշրջափակման գործընթացը, բայց մտահոգությունն է արտահայտել ամերիկյան ներկայությամբ.
«Մենք նաև ասում ենք, որ պատրաստ ենք մաս հանդիսանալ ապաշրջափակման այդ գործընթացին, սակայն մյուս կողմից Իրանի հարևանությամբ ամերիկյան ցանկացած ներկայության վերաբերյալ մեր անհանգստությունը և մեր հոռետեսությունը պահպանվում է: Հույս ունենք՝ ամերիկյան ներկայությունը տարածաշրջանի ժողովուրդների միջև ճեղքվածքների առաջացման պատճառ չի դառնա»,- ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին։
Նախօրեին կարճատև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և ՀՀ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նախաստորագրեցին ՀՀ-ի և ԱՄՆ-ի միջև «Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» (TRIPP) նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը:
TRIPP համաձայնագրի ստորագրումը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շաբաթների հարց է համարում: 49 տարի հայ - ամերիկյան ձեռնարկության 74 տոկոսը կպատկանի ԱՄՆ-ին, 26-ը՝ Հայաստանին: