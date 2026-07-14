Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Իրանը միշտ եղել Հորմուզի նեղուցի պահապանը». Արաղչի

Իրանը միշտ եղել Հորմուզի նեղուցի պահապանը, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին՝ արձագանքելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը:

Թրամփը մասնավորապես հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները վերականգնում է Իրանի նկատմամբ ռազմածովային շրջափակումը և կստանա Հորմուզի նեղուցով տեղափոխվող բոլոր բեռների տարանցման 20 տոկոսը:

Արաղչին համաձայնել է ԱՄՆ նախագահի պնդման հետ. «Ով ապահովի առևտրային նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով, պետք է փոխհատուցում ստանա այս ծառայության համար»:

«20 տոկոսը իհարկե, չափազանց շատ է։ Մենք արդար կլինենք», - X-ում գրել է Իրանի ԱԳ նախարարը։


XS
SM
MD
LG