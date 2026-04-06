Իրանը մեկ գիշերվա ընթացքում կարող է ոչնչացվել. Թրամփ

Իրանը մեկ գիշերվա ընթացքում կարող է ոչնչացվել, և այդ գիշերը կարող է հենց վաղը լինել,- այսօր լրագրողներին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
ԱՄՆ նախագահը նաև ասել է, որ կարծում է՝ Իրանի ժողովուրդը պետք է ապստամբի երկրի կառավարության դեմ, եթե հայտարարվի հրադադար։
Իրանի պետական լրատվական IRNA գործակալությունն այսօր փոխանցեց, որ «Իրանը մերժել է հրադադարի առաջարկը և ընդգծել է պատերազմի անժամկետ դադարեցման անհրաժեշտությունը»:
Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ 10 կետից բաղկացած Իրանի պատասխանը ամերիկյան կողմին է փոխանցվել Պակիստանի միջոցով։ «Դրանում անդրադարձ կա տարածաշրջանային հակամարտության դադարեցմանը, Հորմուզի նեղուցով անխոչընդոտ նավարկությանն ու պատժամիջոցների վերացմանը»,- տեղեկացնում է IRNA-ն։
Արձագանքելով Իրանի կողմից հրադադարի առաջարկի մերժմանը՝ Թրամփը նշել է․ «Ես դժգոհ եմ Իրանի կառավարությունից, և նրանք դրա համար մեծ գին են վճարելու»։