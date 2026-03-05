Իրանը հերքում է Թուրքիայի ուղղությամբ հրթիռի արձակումը

Իրանի զինված ուժերը, շեշտելով, որ հարգում են Թուրքիայի ինքնիշխանությունը, հերքում են, որ որևէ հրթիռ են արձակել նրա տարածքի ուղղությամբ: Այս մասին ասվում է պետական ԶԼՄ-ների կողմից հինգշաբթի տարածած հայտարարության մեջ:
Չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի կողմից Թուրքիայի օդային տարածքի ուղղությամբ արձակված բալիստիկ հրթիռը Սիրիայի և Իրաքի օդային տարածքով անցնելուց հետո ոչնչացվել Է ՆԱՏՕ-ի հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի կողմից Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածի վրա: