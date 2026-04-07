Իրանը դրականորեն է դիտարկում Պակիստանի կողմից առաջարկված երկշաբաթյա հրադադարի խնդրանքը, Reuters-ին հայտնել է իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին խնդրել է երկու շաբաթով երկարաձգել Իրանին տված վերջնաժամկետը: Պակիստանի վարչապետը նաև դիմել է Իրանին՝ որպես բարի կամքի դրսևորում, երկու շաբաթով բացել Հորմուզի նեղուցը:
Իրանին տված վերջնաժամկետից ժամեր առաջ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է՝ Իրանում այս գիշեր մի ամբողջ քաղաքակրթություն կվերանա, եթե Թեհրանը չընդունի պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ առաջարկները և չբացի Հորմուզի նեղուցը: