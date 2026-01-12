«Իրանը չի ձգտում պատերազմի, բայց լիովին պատրաստ է դրան». Արաղչի

Իրանը լիովին պատրաստ է հակամարտության, բայց նաև պատրաստ է բանակցությունների, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ «Իրանի ղեկավարությունը զանգահարել է իրեն՝ բանակցելու նպատակով», այն բանից հետո, երբ նա բազմիցս սպառնացել էր ռազմական գործողություններով միջամտել, եթե Թեհրանը ցուցարարների սպանի։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի ձգտում պատերազմի, բայց լիովին պատրաստ է պատերազմի», - Թեհրանում օտարերկրյա դեսպանների հետ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որը հեռարձակվել է պետական հեռուստատեսությամբ, ասել է արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ «Մենք նաև պատրաստ ենք բանակցությունների, բայց այդ բանակցությունները պետք է լինեն արդար, հավասար իրավունքներով և հիմնված փոխադարձ հարգանքի վրա», - ընդգծել է Իրանի արտգործնախարարը: