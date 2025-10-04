Իրանը 7 մարդու է մահապատժի ենթարկել

Իրանը շաբաթ օրը մահապատժի է ենթարկել յոթ տղամարդու, որոնք դատապարտվել էին մի քանի տարի առաջ անվտանգության աշխատակիցների և հոգևորականի սպանության համար: Այս մասին հայտնում է դատական «Միզան» լրատվական գործակալությունը:
Ըստ աղբյուրի՝ նրանցից վեցը էթնիկ արաբներ էին, որոնք մեղադրվում էին հարավ-արևմտյան Խուզեստան նահանգի Խորրամշահր քաղաքում զինված հարձակումներ և պայթյուններ իրականացնելու մեջ, որոնց հետևանքով զոհվել էին անվտանգության չորս աշխատակիցներ:
«Միզանը» հայտարարել է, որ այդ մարդիկ կապված են եղել Իսրայելի հետ: Իրավապաշտպան կազմակերպությունները, մինչդեռ, պնդում են, որ Թեհրանը պարբերաբար օգտագործում է այդ մեղադրանքը էթնիկ փոքրամասնությունների դեմ, որպեսզի այլախոհությունը ներկայացնի որպես օտարերկրացիների կողմից աջակցվող:
Amnesty International-ի տվյալներով՝ 2025 թվականին Իրանի իշխանությունները մահապատժի են ենթարկել ավելի քան 1000 մարդու, ինչը ամենաբարձր տարեկան ցուցանիշն է, որն այս կազմակերպությունն արձանագրել է առնվազն 15 տարվա ընթացքում: