Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանցի ֆուտբոլիստները կկարողանան մուտք գործել ԱՄՆ՝ յուրաքանչյուր հանդիպումից մեկ օր առաջ․ Թաջ

Իրանցի ֆուտբոլիստները՝ Մեքսիկայի ճանապարհին, 6-ը հունիսի, 2026թ․
Իրանցի ֆուտբոլիստները՝ Մեքսիկայի ճանապարհին, 6-ը հունիսի, 2026թ․

Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Մեհդի Թաջը հայտարարել է, որ Իրանի ազգային հավաքականին արտոնվել է մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ՝ ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնության շրջանակում թիմի յուրաքանչյուր հանդիպումից մեկ օր առաջ։

Չնայած Իրանի հավաքականի կեցավայրը Մեքսիկայում է, իրանցի ֆուտբոլիստները խմբային փուլը հաղթահարելու բոլոր երեք հանդիպումներն էլ ԱՄՆ-ում են անցկացնելու։ Հունիսի 15-ին Լոս Անջելեսում նրանք կմրցեն Նոր Զելանդիայի, հունիսի 21-ին՝ նույն քաղաքում Բելգիայի և հունիսի 26-ին Սիեթլում՝ Եգիպտոսի հավաքականների հետ։

Ավելի վաղ Մեքսիկայում Իրանի դեսպան Աբոլֆազ Փասանդիդեն հայտնել էր, որ հավաքականի ֆուտբոլիստները և տեխնիկական անձնակազմը պետք է Միացյալ Նահանգներ ժամանեն նախատեսված խաղի օրը՝ Մեքսիկայի կեցավայր վերադառնալով նույն օրվա ընթացքում։

Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը, սակայն, իրանական կիսապաշտոնական ISNA-ի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ «նրանք մեր ազգային թիմին թույլ են տվել հանդիպումից մեկ օր առաջ մուտք գործել»։

Ըստ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության՝ ֆուտբոլի ամենահեղինակավոր մրցաշարին մասնակցելու համար իրանցի մարզիկների և անձնակազմի վիզաներն արդեն տրամադրված են։ Չի նշվում, թե հանդիպումից հետո որքան ժամանակում իրանցիները պետք է լքեն երկիրը։

Սա պատմության առաջին Աշխարհի գավաթն է, երբ հյուրընկալող երկիրը կընդունի իր հետ պատերազմի մեջ գտնվող երկրի հավաքականի։

2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը կմեկնարկի գալիք շաբաթ։ Այն անցկացվելու է ԱՄՆ-ում, Մեքսիկայում և Կանադայում՝ հունիսի 11-ից հուլիսի 19-ը։


XS
SM
MD
LG